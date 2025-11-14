Диабет — не болезнь, а особенность метаболизма пожилых. Как связано усвоение сахара и долголетие?

В научной среде появилась новая гипотеза: диабет — это вовсе не болезнь, а особенность обмена веществ пожилых людей. Как правило, перед появлением диабета у человека возникает инсулинорезистентность, то есть потеря чувствительности к инсулину. Можно ли назвать инсулинорезистентность фактором старения и есть ли возможность увеличить продолжительность жизни, воздействуя на инсулинорезистентность, — вместе с врачами в день борьбы с диабетом разобралась «Газета.Ru».

Эпидемия инсулинорезистентности

Инсулинорезистентность — это состояние, которое характеризуется тем, что клетки не отвечают на инсулин. В результате этого уровень инсулина в сыворотке крови повышается. Инсулинорезистентность рассматривается как начальная стадия и причина инсулиннезависимого сахарного диабета. В последние годы число людей с инсулинорезистентностью растет.

По результатам одного из исследований, глобальная распространенность инсулинорезистентности среди взрослого населения достигает 26%. Врачи отмечают, что в будущем это число будет только расти.

«Это состояние, при котором клетки организма чувствуют инсулин хуже, поэтому поджелудочной железе приходится вырабатывать его больше. Как известно, любое вещество при передозировке может стать ядом, это касается и инсулина. Дело в том, что он обладает липогенным действием. Он не только помогает жирам усваиваться, но и мешает им расщепляться, если вдруг калорийность рациона недостаточна. Именно поэтому пациенты с диабетом первого типа (это тот, при котором требуются постоянные уколы инсулина) — худые, — им не хватает инсулина для формирования жировой ткани. При инсулинорезистентности инсулина в крови становится много и жировая ткань с радостью этим пользуется. Причем откладывается жир не только под кожей, но и внутри, вокруг внутренних органов, затрудняя их работу. Подобное ожирение сильнее всего связано с проблемами здоровья — это и повышенный холестерин, и ломкие сосуды, и ожирение печени, и гипертония. Любое из этих состояний может привести не только к снижению качества жизни, но и к ограничению ее продолжительности», — объяснила «Газете.Ru» врач-эндокринолог Центральной клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина.

Для формирования инсулинорезистентности требуется два фактора: активное употребление легкоусвояемых углеводов и гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни.

«Легкоусвояемые углеводы — это продукты, из которых сахар очень быстро попадает в кровь. Так, например, обычный сахар начинает расщепляться уже во рту и повышать сахар в крови, не достигнув желудка. Кроме сахара, к таким продуктам можно отнести изделия из пшеничной муки, из рисовой муки. Особенно опасны сладкие напитки, содержащие огромное количество сахара в максимально усвояемой форме. Гиподинамия приводит не только к прибавке веса и слабости мышц, но и провоцирует инсулинорезистентность. Занятия спортом или просто прогулка, движение улучшают чувствительность к инсулину, так как инсулин расходуется мышцами», — рассказала Таныгина.

Диабет = ускоренное старение?

Инсулинорезистентность и диабет второго типа связаны с ускоренным сосудистым старением, нейропатией и ухудшением регенеративных процессов. Исследования показывают: чем быстрее развивается инсулинорезистентность, тем более короткой становится жизнь.

Как объяснила «Газете.Ru» директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева, сахарный диабет действительно сокращает жизнь примерно на 10–15 лет.

«Хроническая гипергликемия и инсулинорезистентность запускают цепь патологических процессов, от окислительного стресса и митохондриальной дисфункции до укорочения теломер, эпигенетических нарушений и воспаления низкой интенсивности. Все это формирует цепочку «метаболизм–воспаление–старение», который лежит в основе преждевременного износа органов и систем», — объяснила специалист.

Это заболевание затрагивает практически все органы: мозг, сердце, мышцы, почки, печень.

«Международные данные свидетельствуют, что у пациентов с сахарным диабетом когнитивный спад происходит на 68% быстрее, чем у людей без этого заболевания, а объем серого вещества мозга снижается почти в два раза интенсивнее при плохом контроле гликемии (HbA1c ≥ 8%). Кроме того, сахарный диабет увеличивает риск преждевременной сердечной недостаточности в 4–8 раз, ускоряя фиброз и клеточное старение миокарда. Поражения почек, легких и печени также развиваются по механизмам, характерным для старения: через накопление активных форм кислорода, гликацию белков и воспалительные процессы», — говорит Ткачева.

Инсулинорезистентность характерна только для пожилых?

Однако, как подчеркнули руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова и врач-гериатр, эксперт социального проекта Деменция.net Андрей Ильницкий, инсулинорезистентность нельзя назвать болезнью пожилых, хоть они и страдают от нее чаще молодых.

«Мы рассматриваем ее как прокси-болезнь старения. Старение — это не нечто умозрительное и часто приходит под масками некоторых болезней, например артериальной гипертензии, сахарного диабета или атеросклеротической болезни. Современные научные данные показывают, что старение сопровождается рядом изменений и процессов на клеточном уровне. С возрастом все эти изменения накапливаются. При прокси-болезнях старения изменения носят такой же характер, только наступают они раньше положенного возраста. Они свидетельствуют о начале возрастных изменений в организме, которые у некоторых людей наступают раньше времени», — объяснил Ильницкий.

Инсулинорезистентность можно отнести к прокси-болезням старения, то есть она приводит к тому, что организм изнашивается раньше положенного.

«Изменения метаболических функций характерны не только для пожилых людей, — инсулинорезистентность может развиться и в более раннем возрасте, если у человека мало мышц и много жировой ткани. Профилактика инсулинорезистентности — это правильное питание, достаточный уровень физической активности. Если говорить о пожилых людях, то инсулинорезистентность у них возникает не из-за возраста, а из-за саркопении. С возрастом, если не заниматься силовыми тренировками, начинают распадаться мышцы, это состояние и приводит к развитию инсулинорезистентности», — дополнила доктор Атаманова.

Все врачи сходятся в одном: инсулинорезистентность — еще не диабет, и, сумев ее побороть, пациент отодвинет развитие этого заболевания. Более того, нормализация уровня инсулина – ключ к долголетию.

«Модели старения на нематодах, мухах и мышах показали, что снижение уровня инсулина или сигналинга инсулина (биохимический процесс, в котором гормон инсулин передает клеткам сигнал о необходимости поглощать глюкозу из крови для получения энергии и регуляции метаболизма) способствуют долголетию. У людей же инсулинорезистентность и высокий инсулин связаны с повышенным риском возрастных заболеваний, способствующих сокращению продолжительности жизни. Высокие уровни инсулина в крови, в том числе после еды, приводят к развитию клеточного стресса и запускают адаптацию, направленную на поддержание постоянства состава внутренней среды. И эта защитная реакция с возрастом снижается вследствие развития возрастной физиологической инсулинорезистентности. С одной стороны, это приспособительная реакция организма, с другой — высокая чувствительность к инсулину наблюдается у долгожителей. Лучшая чувствительность клеток к инсулину является одним из факторов, влияющих на продолжительность жизни», — объяснила заведующая кафедрой эндокринологии Сеченовского Университета Нина Петунина.

Какие анализы сдать?

Основная проблем заключается в том, что зачастую пациенты могут не догадываться о том, что у них есть инсулинорезистентность. Как рассказала врач-эндокринолог Центральной клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина, заметить инсулинорезистентность можно прежде всего по прибавке лишних килограммов, особенно в области живота, и увеличению охвата талии.

« Вторым признаком может стать сильная тяга к углеводной пище. Не обязательно это сладости, кого-то может тянуть на бургеры или чипсы, главное, чтобы углеводы быстрее усваивались. Обычно после такой еды наступает слабость и сонливость, так как уровень глюкозы резко повысился, а потом, из-за избытка инсулина, также резко упал. Третьим признаком я бы назвала отсутствие динамики веса при диетических мероприятиях, которые раньше работали. Как я уже писала выше, инсулин активно воздействует на жировой обмен, и поэтому бороться с ним надо другими методами», — объяснила доктор.

Инсулинорезистентность диагностируется прежде всего с помощью лабораторных исследований.

«Важно понимать, что анализ крови на инсулин не всегда информативен. Уровень инсулина может меняться быстро, поэтому результаты могут быть неточными. Чтобы определить, есть ли у человека инсулинорезистентность, нужно учесть индекс массы тела, состав тела и процент жира в области живота. Это поможет понять, находится ли человек в группе риска. Затем необходимо сдать анализ крови на глюкозу и гликированный гемоглобин. В некоторых случаях может потребоваться глюкозотолерантный тест. Это поможет определить, есть ли нарушения углеводного обмена. Существует специальный индекс, позволяющий оценить наличие инсулинорезистентности», — заключила Атаманова.

Индекс рассчитывается по специальной формуле на основе данных анализа крови. Нормальное значение индекса для взрослых — не более 2,7. Показатели выше могут быть признаком инсулинорезистентности. Однако Атаманова предупреждает: правильно рассчитать этот индекс и подобрать лечение может только врач-эндокринолог.