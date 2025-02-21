Врач предупредил об опасности кормления голубей

Кормление голубей может привести к заражению орнитозом, вызывающая его бактерия Chlamydophila psittaci может распространяться через птичий помет, выделения из клюва и частицы пуха. Об этом РИАМО рассказал директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

«Орнитоз — это разновидность хламидийной пневмонии, которая поражает как людей, так и животных. Болезнь имеет атипичный характер и нередко маскируется под обычное ОРВИ: высокая температура до 40°C, озноб, слабость, головная боль. У многих заболевших развивается длительный кашель. Встречаются и случаи, когда болезнь протекает почти незаметно», — сказал врач.

По его словам, зараженные птицы отличаются вялостью, обособленностью от остальных и более низким аппетитом. Буланов уточнил, что контакт с ними необязательно приведет к заражению. Это будет зависеть от многих факторов, в том числе иммунитета. При этом в зоне риска находятся дети, пожилые люди и те, чей организм ослаблен.

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули до этого говорил, что любители кормить уличных голубей рискуют заразиться опасным инфекционным заболеванием — орнитозом, называемым в простонародье попугайной болезнью. По его словам, угроза особенно актуальна весной, когда на улицы возвращаются десятки тысяч птиц.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор ввел дополнительный мониторинг ситуации с гриппом птиц.