Читинка оставила сковороду на плите и чуть не спалила квартиру

В Чите женщина чуть не спалила квартиру, оставив на плите сковородку
В Чите квартира чуть не сгорела из-за оставленной на плите сковородки. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Все началось с того, что патруль вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании акустического датчика на балконной двери одной из охраняемых квартир. Прибыв на место, росгвардейцы осмотрели помещение, но не обнаружили ничего подозрительного и повторно поставили квартиру на охрану. Однако уже в подъезде стражи порядка ощутили запах дыма.

Правоохранители установили, что запах исходит из квартиры, в которой сработал датчик. На место экстренно вызвали хозяйку жилища, и вскоре источник аромата гари был установлен — в помещении нашли накаленную сковороду со сгоревшей пищей. Очаг возгорания ликвидировали.

Ранее сибиряк решил потравить дома тараканов и случайно устроил пожар.

