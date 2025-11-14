На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне ответили, общаются ли они с соседями в домовых чатах

«КП»: 36% россиян общаются с соседями в домовых чатах
Zamrznuti tonovi/Shutterstock/FOTODOM

Чуть более трети (36%) россиян общаются с соседями в домовых чатах. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне решения создать чаты для всех многоквартирных домов в мессенджере MAX. В исследовании приняли участие 3,1 тыс. человек.

Эта часть респондентов уточнила, что считают такие чаты удобными, поскольку они позволяют обсудить проблемы или другие темы.

«У нас в поселке в чате весело! Друг другу сообщаем о салютах, организуемся на праздники, ищем детей на улице», — поделилась участница опроса.

4% опрошенных ответили, что общаются с соседями в личных чатах или заводят группы по интересам. 57% заявили, что не состоят в таких сообществах, потому что предпочитают общаться вживую. Некоторые отметили, что общие чаты их раздражают.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».

12 ноября министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин заявил, что до конца 2025 года в мессенджере Max должны создать чаты жильцов для каждого многоквартирного дома в России. Файзуллин добавил, что реализация данного решения затронет почти миллион многоквартирных домов по всей России.

Ранее в Госдуме заявили, что вступление в чат дома в Max не может быть «обязаловкой».

