Россиянам раскрыли секрет хранения яблок до весны

ПНИПУ: главный секрет долговечности урожая яблок — вощение
Яблоки — один из самых популярных и полезных фруктов в России: они богаты витаминами, пектином, железом и клетчаткой. Однако нередко уже к январю садоводы обнаруживают, что собранный урожай испортился. Как продлить жизнь яблокам и сохранить их сочность до весны, рассказала Мария Комбарова, биолог и ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам эксперта, успех хранения на 90% зависит от выбора сорта. Ранние яблоки быстро теряют свежесть, а вот зимние разновидности, такие как «Антоновка», «Серебряное копытце» и «Шафран», обладают особой «генетической памятью».

«Эти сорта словно «запрограммированы» на длительное хранение. Даже после сбора с дерева они продолжают медленно созревать, сохраняя плотную кожуру и структуру тканей, что защищает плоды от гниения и пересыхания», — пояснила Комбарова.

Для закладки на зиму подходят только здоровые, неповрежденные яблоки, снятые с дерева аккуратно — вручную или с помощью специального съемника, с сохранением хвостика. Падалицу хранить нельзя: даже если она выглядит целой, удар при падении запускает процесс разложения.

Тара тоже имеет значение. Герметичные пластиковые контейнеры и пакеты — худший вариант: они перекрывают доступ кислорода и провоцируют порчу. Лучший выбор — деревянные ящики или корзины из ивовой лозы, обладающей естественными бактерицидными свойствами.

Оптимальная температура хранения — +5…+6 °C. Такие условия можно создать в подвале, на утепленном балконе или даже под кроватью в прохладной квартире.

Главный секрет долговечности урожая — вощение, то есть покрытие каждого плода тончайшей пленкой воска или парафина.

«Нужно аккуратно протереть яблоко салфеткой, смоченной в растопленном пчелином воске. Этот барьер предотвращает испарение влаги и блокирует доступ кислорода, создавая двойную защиту от усыхания и микробов. Но важно использовать только абсолютно сухие и здоровые плоды — иначе пленка «запечатает» очаги гниения», — отметила ученая.

Дополнительно Комбарова советует переслаивать слои яблок сеном, полынью или пижмой. Эфирные масла этих растений обладают противомикробными свойствами и отпугивают насекомых, поддерживая здоровый микроклимат в хранилище.

