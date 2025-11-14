На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, сколько составит страховая выплата пострадавшим в ДТП

ОП: пострадавшие в ДТП могут получить до полумиллиона рублей страховых выплат
true
true
true
close
Shutterstock

Получившие травму при дорожно-транспортном происшествии имеют право на получение компенсации за причиненный вред здоровью, максимальная сумма составляет 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, страховая компания виновника ДТП должна возместить вред здоровью в пределах лимита, максимальная сумма которого составляет 500 тыс. рублей на одного пострадавшего.

В случае, если суммы компенсации недостаточно, особенно при тяжелых травмах, дополнительная сумма взыскивается с виновника аварии в судебном порядке.

В октябре официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что в Санкт-Петербурге раскрыта схема мошенничества с КАСКО на 170 млн рублей. По ее словам, злоумышленники использовали травмоопасную схему — они брали иномарки по КАСКО, инсценировали ДТП, врезаясь в деревья, а затем на своих же эвакуаторах увозили автомобили, а по поддельным документам обналичивали страховки. Всего в рамках дела изъято 35 автомобилей, задержано 12 участников преступной схемы.

Ранее россияне завалили страховщиков жалобами на затягивание ремонта по ОСАГО и КАСКО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами