Россиянам рассказали, сколько составит страховая выплата пострадавшим в ДТП

ОП: пострадавшие в ДТП могут получить до полумиллиона рублей страховых выплат

Получившие травму при дорожно-транспортном происшествии имеют право на получение компенсации за причиненный вред здоровью, максимальная сумма составляет 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, страховая компания виновника ДТП должна возместить вред здоровью в пределах лимита, максимальная сумма которого составляет 500 тыс. рублей на одного пострадавшего.

В случае, если суммы компенсации недостаточно, особенно при тяжелых травмах, дополнительная сумма взыскивается с виновника аварии в судебном порядке.

В октябре официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что в Санкт-Петербурге раскрыта схема мошенничества с КАСКО на 170 млн рублей. По ее словам, злоумышленники использовали травмоопасную схему — они брали иномарки по КАСКО, инсценировали ДТП, врезаясь в деревья, а затем на своих же эвакуаторах увозили автомобили, а по поддельным документам обналичивали страховки. Всего в рамках дела изъято 35 автомобилей, задержано 12 участников преступной схемы.

