«Радиостанция Судного дня» передала новое послание

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир очередное загадочное слово — «ржавленье». Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

Уточняется, что сообщение прозвучало в 10:55 по московскому времени.

«НЖТИ 19567 РЖАВЛЕНЬЕ 2888 5408», — звучало оно.

10 ноября «Радиостанция Судного дня» передала сообщение «НЖТИ 76515 АНКЕРЫЙ 1585 6817».

До этого радиостанция передавала сигналы последний раз 6 ноября, тогда было зафиксировано три сообщения, одно из которых содержало слово «Крым». В предыдущих эфирах также фигурировали термины «подствольный» и «мозгопрах», что созвучно с прошлым сообщением станции — «моргопрах», прозвучавшим 19 февраля 2022 года.

Станция УВБ-76, работающая с 1970-х годов, в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, за что получила прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку считается, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

