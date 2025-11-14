Россиян предупредили о рисках покупки специй на развес

Основная опасность специй, продаваемых на развес, заключается не в самих продуктах, а в условиях их хранения и реализации. Открытые контейнеры подвержены постоянному воздействию факторов окружающей среды, которые могут сделать пряность не просто некачественной, но и вредной для потребителя, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По ее словам, одной из наиболее значимых проблем является микробиологическое загрязнение специй, продающихся в открытой таре на развес.

«Из воздуха в них попадают споры плесневых грибов и бактерии. Оказываясь в благоприятной влажной среде, они начинают активно развиваться. В ходе жизнедеятельности плесневых грибов в продукте накапливаются опасные для человека микотоксины, которые не разрушаются при воздействии высоких температур. Ситуацию усугубляет тот факт, что специи сорбируют влагу из воздуха. Это приводит к превышению рекомендуемых норм и созданию идеальных условий для развития микрофлоры», — отметила специалист.

Не менее опасно и химическое загрязнение специй.

«В открытой таре пряности легко впитывают из окружающей среды посторонние запахи, пары и вредные вещества, например, от рядом стоящей бытовой химии или других непищевых продуктов. Кроме того, существует риск наличия в них тяжелых металлов и пестицидов, источником которых становится недобросовестное выращивание сырья без должного контроля качества», — добавила эксперт.

С целью увеличения веса и объема и удешевления себестоимости в молотые специи нередко добавляются такие примеси, как молотые злаки, крахмал или даже опилки. Для усиления цвета могут использоваться неразрешенные для пищевых продуктов красители, способные вызвать аллергическую реакцию.

«Наиболее безопасным для здоровья вариантом являются специи в герметичной заводской упаковке от проверенных производителей. Такой продукт защищен от внешних загрязнений, на упаковке указаны срок годности, состав и данные о производителе. Если же покупка на развес неизбежна, обращайте внимание на внешний вид места продажи. Оборудование должно быть чистым, а сами специи находиться в закрытых емкостях с дозаторами, а не в открытых мешках или тазах. Покупатель имеет полное право запросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность товара. Отсутствие таких документов является серьезным поводом отказаться от покупки», — резюмировала она.

Ранее россиян предупредили об опасности выпечки с открытых витрин в супермаркетах.