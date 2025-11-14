На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России ипотека набирает обороты, а сделки за наличные сокращаются

M2: в России сокращается число сделок с недвижимостью без ипотеки
true
true
true
close
Freepik.com

По данным Роскадастра и оценки аналитического центра М2, в октябре число сделок с недвижимостью без ипотеки сократилось на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это с перетоком спроса в ипотечный сегмент на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. Так, в 2024 году на ипотеку приходилось 23% всех сделок, а на текущий момент доля сегмента увеличилась на 4 п. п., до 27%.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В октябре по сравнению с сентябрем число ипотечных сделок выросло на 17%, что связано не только с понижением ключевой ставки ЦБ, но и сезонностью (в октябре больше рабочих дней, чем в сентябре). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сделок также стало больше — на 14%.

«Рынок недвижимости сейчас показывает неплохой рост купли-продажи. По данным Роскадастра, за октябрь в ЕГРН зарегистрировано около 450 тыс. сделок, что на 4% больше, чем месяцем ранее. Однако относительно прошлого года пока сохраняется небольшое снижение — 4%. На нашей платформе количество сделок за месяц увеличилось на 10%. При этом динамика во вторичном сегменте составила 9%, а в первичном — 11%», — сказал Дмитрий Смирнов, руководитель департамента аналитики и данных М2.

Региональный рейтинг по спросу на ипотеку также немного изменился. Москва по-прежнему занимает первое место — 11% всех ипотечных заявок на платформе. Татарстан прибавил 2 п. п. и занимает вторую строчку — 7%. Третье место делят Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край — по 5%.

По данным аналитического центра М2, средняя ставка по одобренным кредитам в октябре для вторичного рынка жилья составила 22,2%, что на 2,2 п. п. меньше, чем в октябре 2024 года. В сегменте «новостройки», так же как в сентябре и в аналогичном периоде прошлого года, средняя ставка остается низкой (около 6%) из-за высокой доли льготных кредитов в структуре выдач.

Ранее россияне рассказали, по какой ставке готовы брать ипотеку.

