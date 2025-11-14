На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Более половины россиян не знают свой уровень сахара в крови

Более половины россиян не знают свой уровень сахара, несмотря на риск диабета
true
true
true
close
Thanakorn.P/Shutterstock/FOTODOM

14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом. Как показало исследование «Барометр отношения россиян к своему здоровью» компании «НИЖФАРМ», больше половины (57%) россиян не знают свой текущий уровень сахара, тогда как сахарный диабет второго типа (СД2) продолжает оставаться неинфекционной эпидемией XXI века.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По данным Росстата и Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения МЗ РФ (ЦНИИОИЗ), на начало 2024 года общее количество взрослых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа в России превысило 5 миллионов человек.

Исследование показало, что среди тех респондентов, кто владеет информацией об уровне своего сахара в крови, 43% опрошенных предпочитают выбирать реактивный подход к мониторингу, 16% измеряют сахар крови при плановых обследованиях, а 4% только при ухудшении самочувствия. При этом 51% опрошенных россиян не предпринимают никаких действий для контроля уровня сахара в крови.

Половина респондентов (50%) регулярно испытывают такие симптомы, как усталость и слабость, которые могут быть связаны с проблемами эндокринной системы. Чуть более трети (35%) отмечают ухудшение зрения. Более специфичные симптомы, характерные для диабета, также широко распространены: сильная жажда и сухость во рту (21%), покалывание в конечностях (17%), частое мочеиспускание (16%), долгое заживление ран или синяков (10%).

Среди тех, кто предпринимает действия для контроля уровня сахара в крови, наиболее популярными стратегиями являются контроль питания (28%) и веса (23%).

Марина Владимировна Шестакова, академик РАН, профессор, д. м. н., директор Института Диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» Минздрава России отметила:

«Полученные данные говорят о высоком уровне неосведомленности и, как следствие, риске поздней диагностики сахарного диабета. Многие симптомы, такие как усталость или ухудшение зрения, люди часто списывают на стресс или возраст, упуская время. Крайне важно регулярно проверять уровень сахара в крови и при наличии тревожных сигналов обращаться к врачу. Ранняя диагностика — ключ к эффективному контролю заболевания».

Ранее врач назвала продукты, увеличивающие риск диабета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами