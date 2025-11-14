Более половины россиян не знают свой уровень сахара в крови

14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом. Как показало исследование «Барометр отношения россиян к своему здоровью» компании «НИЖФАРМ», больше половины (57%) россиян не знают свой текущий уровень сахара, тогда как сахарный диабет второго типа (СД2) продолжает оставаться неинфекционной эпидемией XXI века.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По данным Росстата и Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения МЗ РФ (ЦНИИОИЗ), на начало 2024 года общее количество взрослых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа в России превысило 5 миллионов человек.

Исследование показало, что среди тех респондентов, кто владеет информацией об уровне своего сахара в крови, 43% опрошенных предпочитают выбирать реактивный подход к мониторингу, 16% измеряют сахар крови при плановых обследованиях, а 4% только при ухудшении самочувствия. При этом 51% опрошенных россиян не предпринимают никаких действий для контроля уровня сахара в крови.

Половина респондентов (50%) регулярно испытывают такие симптомы, как усталость и слабость, которые могут быть связаны с проблемами эндокринной системы. Чуть более трети (35%) отмечают ухудшение зрения. Более специфичные симптомы, характерные для диабета, также широко распространены: сильная жажда и сухость во рту (21%), покалывание в конечностях (17%), частое мочеиспускание (16%), долгое заживление ран или синяков (10%).

Среди тех, кто предпринимает действия для контроля уровня сахара в крови, наиболее популярными стратегиями являются контроль питания (28%) и веса (23%).

Марина Владимировна Шестакова, академик РАН, профессор, д. м. н., директор Института Диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» Минздрава России отметила:

«Полученные данные говорят о высоком уровне неосведомленности и, как следствие, риске поздней диагностики сахарного диабета. Многие симптомы, такие как усталость или ухудшение зрения, люди часто списывают на стресс или возраст, упуская время. Крайне важно регулярно проверять уровень сахара в крови и при наличии тревожных сигналов обращаться к врачу. Ранняя диагностика — ключ к эффективному контролю заболевания».

