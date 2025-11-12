В Индии пьяный мужчина надругался над маленькой дочерью

NDTV: в Индии шестилетняя девочка попала в больницу после изнасилования отцом

Полиция индийского города Биджнор (штат Уттар-Прадеш) сообщила, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения надругался над своей шестилетней дочерью. Об этом пишет NDTV.

Ребенка в критическом состоянии доставили в районную больницу, где ей оказывают медицинскую помощь.

Как уточнил заместитель суперинтенданта полиции Кришна Гопал Сингх, заявление о преступлении поступило от матери пострадавшей вечером в субботу, 8 ноября.

По данным правоохранителей, против подозреваемого возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям. Сам подозреваемый сбежал, его разыскивают.

