В Петербурге осудили мужчин за поджог релейных шкафов и госизмену

Суд в Петербурге вынес приговор по делу о госизмене и диверсии в Карелии

1-й Западный окружной военный суд огласил приговор по делу о государственной измене и диверсии в отношении двух 46-летних жителей России — Сергея Бороненкова из Калужской области и Кирилла Зверева из Ленинградской области, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Суд признал обоих мужчин виновными по статьям о государственной измене (ст. 275 УК РФ), диверсии группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ) и публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Поддержку государственному обвинению оказывал прокурор города Виктор Мельник.

Как установил суд, Бороненков в период с февраля по июнь 2023 года размещал в соцсетях сообщения о сборе денег на покупку лазерного прицела для украинского националистического формирования «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), признанного в России террористической организацией. В период с марта по апрель 2024 года оба подсудимых по указанию иностранных кураторов облили бензином и подожгли релейные шкафы на железнодорожной станции «Падозеро» в Карелии. Общий размер обещанного им вознаграждения составлял 100 тыс. рублей.

Кроме того, Бороненков и Зверев согласились на совершение других преступлений против безопасности РФ, однако их действия пресекли правоохранители 27 апреля 2024 года.

С учетом позиции прокурора, Бороненков получил 16 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и последующим ограничением свободы на один год, Зверев — 15 лет с аналогичными условиями. Бороненкову также запрещено в течение трех лет вести деятельность, связанную с публикацией материалов в интернете и других информационно-телекоммуникационных сетях.

Ранее в России ужесточили наказание за склонение детей к диверсионной деятельности.