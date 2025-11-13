На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина на восьмом месяце беременности устроила истерику, когда ее не пустили в самолет

В Китае беременная пассажирка задержала вылет на час, не желая покинуть самолет
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Китае женщина устроила истерику, отказываясь покинуть самолет после запрета на перелет на восьмом месяце беременности. Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел в понедельник, 10 ноября, в международном аэропорту Чэнду Шуанлю в китайской провинции Сычуань. На кадрах видно, что большинство пассажиров уже заняли свои места, а женщину у входа в салон пытаются успокоить стюардессы.

Очевидцы рассказали, что экипаж настойчиво просил ее выйти из самолета после того, как она заявила, что находится 35-й неделе беременности и нуждается в особой помощи.

Противостояние длилось почти 90 минут. В итоге на борт поднялись полицейские, чтобы сопроводить женщину и ее мужа к выходу, а рейс задержался более чем на час.

Представитель Tibet Airlines отметил, что по правилам компании беременным до 32 недель можно летать как обычным пассажирам при отсутствии медицинских противопоказаний. Женщины на сроке 32–35 недель должны предоставить медицинскую справку за 72 часа до вылета и подписать уведомление о рисках.

Ранее пассажир самолета ранил попутчиков вилкой и попытался напасть на бортпроводника.

