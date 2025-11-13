На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московский суд огласил вердикт фигурантам дела о разбое

Суды Москвы: фигуранты дела о разбое получили сроки до 8,5 года колонии
Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Московский суд огласил вердикт по делу о разбойном нападении, приговорив фигурантов к длительным срокам заключения – от 7 до 8,5 года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно решению Перовского районного суда, Арутюн Аветисян признан виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой») и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его подельник Замир Магомедов также признан виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Суд отменил ранее назначенное ему условное осуждение по приговору Кунцевского районного суда от 8 февраля 2021 года и, суммировав неотбытый срок, окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Третий фигурант, Гаджи Магомедов, признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Суд аннулировал условный приговор, вынесенный Измайловским районным судом от 29 августа 2019 года, и с учетом неотбытого наказания определил окончательный срок лишения свободы в 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Москве шестеро человек напали с ножом на курьера ради велосипеда.

