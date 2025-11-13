На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина прикинулась благотворительницей и похитила младенца у его матери

В Венгрии женщина похитила младенца, когда его мать отошла по делам
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

Жительница Будапешта едва не лишилась ребенка, поверив лжесотруднице благотворительного фонда. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на местные СМИ.

За несколько дней до инцидента 31-летняя женщина встретилась с матерью младенца и предложила вещи для ребенка, а также аптечные талоны.

Позже она пришла к семье домой и заявила, что родительница может забрать желаемое в соседнем доме, а сама женщина тем временем может посидеть с детьми.

Мать согласилась, но, вернувшись спустя 20 минут, не обнаружила дома ни женщину, ни своего ребенка. «Благотворительница» тем временем похитила младенца и понесла его к себе домой.

Спустя непродолжительное время она заявила своим родственникам, что не хочет оставлять ребенка и позже передала его медикам. Через два дня она снова встретилась с матерью пострадавшего, похитительницу задержали.

«Я не могу иметь детей, поэтому я украла новорожденного, но уже жалею об этом», – рассказала женщина, когда ее спросили о мотивах.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они также ожидают результаты психиатрической экспертизы, которые могут повлиять на наказание.

Ранее в Петербурге спор об опеке перерос в похищение ребенка в аэропорту.

