Власти Турции сообщили о потере связи с пожарным самолетом в Хорватии

Минсельхоз Турции: потеряна связь с пожарным самолетом AT802 в Хорватии
Wikimedia Commons

Диспетчеры потеряли связь с турецким пожарным самолетом AT802 в Хорватии. Об этом сообщило министерство сельского и лесного хозяйства Турции, пишет ТАСС.

По данным ведомства, на борту воздушного судна находился только один пилот.

12 ноября два самолета AT802 вылетели в Загреб для прохождения планового технического обслуживания. Из-за ухудшения погодных условий они были вынуждены приземлиться в аэропорту хорватского города Риека, где пилоты провели ночь. 13 ноября в 17:38 по местному времени (совпадает с мск) оба борта вновь поднялись в воздух и направились в Загреб. Однако вскоре погодные условия вновь ухудшились, и экипажи приняли решение вернуться в Риеку.

«Один самолет благополучно приземлился, в 18:25 связь со вторым самолетом была потеряна. Хорватские службы начали поисково-спасательную операцию», — отмечается в сообщении.

Анкара активно взаимодействует с властями Хорватии по поводу инцидента.

Турецкий военный самолет C-130 Hercules, который 11 ноября потерпел крушение в Грузии, мог быть сбит, поскольку развалился в воздухе, предположила газета Hürriyet. Однако эксперты придерживаются иной версии — причиной катастрофы стала техническая неисправность. В частности, рассматривается возможность коррозии фюзеляжа. Точную причину установят после анализа найденных «черных ящиков». Тем временем минобороны Турции решило приостановить эксплуатацию самолетов C-130. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный самолет чуть не врезался в Tesla на трассе в США.

