В Волгограде демонтируют памятник Михаилу Калинину

В Волгограде снесут памятник Калинину, как не представляющий культурной ценности

В Волгограде планируется демонтаж памятника Михаилу Калинину, занимавшему пост председателя Президиума Верховного Совета СССР и Центрального Исполнительного Комитета. Администрация города пояснила, что монумент будет демонтирован, поскольку «не обладает историко-культурной значимостью», пишет V1.RU.

Памятник, расположенный на проспекте Ленина возле школы №3 в Тракторозаводском районе, давно вызывал беспокойство у горожан и местных историков. Несмотря на реставрацию в 2018 году, за прошедшие семь лет на скульптуре появились глубокие трещины и признаки разрушения.

По информации издания, местные краеведы неоднократно обращались в администрацию и надзорные органы, однако получали ответы об отсутствии финансирования для ремонта.

«Скульптура Михаила Калинина является тиражной скульптурой, объектом внешнего благоустройства. В перечень культурного наследия она не включена, — указали чиновники.

Пока велись разговоры об отсутствии средств, состояние памятника значительно ухудшилось. На лице Калинина образовалась глубокая трещина, создавая угрозу обрушения и вызывая опасения у прохожих.

Ранее на Украине снесли последний памятник Ленину.