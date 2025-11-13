Екатеринбуржец не смог купить лекарство из-за отказа аптекаря принимать копейки

В Екатеринбурге сотрудница аптеки отказалась продать товар покупателю с мелочью. Об этом стало известно изданию Е1.

Денис пришел в аптеку популярной сети и выбрал товар за 18 рублей. На кассе он выложил несколько монет по 10 копеек, но фармацевт не стала принимать их, так как, по ее словам, от мелочи потом сложно избавиться.

«Мы в инкассацию даже мелочь не сдаем десятирублевую, не говоря уже о десяти копейках. Кому я буду их сдавать? Вот идите и сами дайте кому-нибудь. Я не возьму их, потому что их никто не берет!» — объяснила женщина.

Екатеринбуржец напомнил кассиру, что это нарушение закона, а затем обратился в Роспотребнадзор.

Адвокат Георгий Краснов подтвердил, что продавец обязан принимать наличные, находящиеся в обращении, в качестве средства платежа, однако в данной ситуации неспособность молодого человека оплатить товар другим образом кажется сомнительной. По его словам, покупатель и кассир легко могли найти компромисс.

«Человек снимает видео на современный телефон, тратит время на отправку видео в СМИ. При этом не может оплатить 18 рублей иначе, чем высыпать горсть монет. Как мне представляется, суть тут в принципиальной и неоправданной вредности. Поощрять такое никак не хочется», — заключил юрист.

