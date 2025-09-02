На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Оставшийся без любимого парфюма россиянин отсудил у магазина компенсацию за страдания

Shutterstock

В Санкт-Петербурге местный житель, оставшийся без парфюмерного набора, через суд взыскал с магазина компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, 19 июля 2024 года мужчина приобрел на сайте магазина косметики и парфюмерии подарочный набор за 2969 рублей. 21 июля покупатель рассчитывал получить любимую туалетную воду, но заказ не доставили. В статусе заказа было указано «товар недоступен». Расстроенный петербуржец направил компании претензию, но ее оставили без ответа. После этого мужчина обратился в суд с требованием взыскать с магазина компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, а также штраф и пени.

Ответчик отметил, что 20 июля вернул мужчине деньги за отсутствовавший на складе товар. Суд установил, что подарочный набор отсутствовал у продавца с 2014 года, и отказался взыскивать с ответчика неустойку за нарушение сроков передачи товара.

Вместе с этим суд частично удовлетворил требование истца о взыскании в его пользу компенсации морального вреда, так как магазин своевременно не оповестил его об отсутствии товара и таким образом нарушил его права «на получение своевременной информации, позволяющей ему сделать выбор».

Суд обязал ответчика выплатить потерпевшему компенсацию в размере двух тысяч рублей, а также штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее суд в Москве обязал ресторанного критика заплатить 100 тысяч за рецензию.

