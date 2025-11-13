На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нижневартовске пассажиры автобуса возмутились тому, что водитель отлучился за кофе

В Нижневартовске водитель автобуса прервал поездку, чтобы сходить за кофе
true
true
true
close
Telegram-канал N1 • Первый Нижневартовский

В Нижневартовске водитель автобуса прервал поездку, чтобы выпить кофе. Об этом свидетель инцидента сообщил Telegram-каналу «Первый Нижневартовский».

По словам очевидца, водитель автобуса, следовавшего по маршруту №13, покинул салон на одной из остановок и пошел с термосом в ближайшую кофейню. При этом, как стало известно позднее, мужчина объяснил пассажирам, что ему нужно отлучиться.

Также выяснилось, что водитель попросил в кофейне лишь стакан воды, так как очень хотел пить. Затем он вернулся в автобус и продолжил движение по маршруту.

На ситуации отреагировал городской перевозчик «Домтрансавто».

«C водителем будет проведен дополнительный инструктаж о неукоснительном соблюдении правил пассажирских перевозок, основ культуры обслуживания и профессионального поведения на маршруте. Информация передана начальнику колоны на контроль», — заявил представитель компании.

Ранее во Владивостоке на видео попал водитель, который высадил пассажиров и уехал по своим делам.

