В Пензе пенсионерка «положила» в банковскую ячейку аферистов более 22 млн рублей

Пожилая жительница Пензы стала жертвой мошенников, отдав им более 22 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные общались с женщиной в течение месяца. Они представились сотрудниками Центробанка и рассказали о подозрительных операциях с ее счетом.

Чтобы обезопасить средства, ей порекомендовали положить их в банковскую ячейку. Поверив аферистам, пенсионерка передала им 13 миллионов рублей.

Затем она обменяла девять миллионов рублей на 650 граммов золота в слитках. Их она отдала незнакомцу, который представился ей курьером.

Некоторое время пожилая женщина была уверена, что ее деньги находятся в банке, однако в ноябре решила самостоятельно посетить отделение. В финансовой организации она поняла, что ее обманули мошенники.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, она предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские выясняют личности причастных к схеме.

Ранее ловелас обманул восемь россиянок на 10,5 млн рублей.