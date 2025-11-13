На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Гусев: режим опасности атаки дронами объявлен на территории Воронежской области
Shutterstock

На территории Воронежской области объявлен режим опасности атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

Это уже не первое предупреждение об опасности атаки дронами ВСУ. Утром 13 ноября власти региона сообщали, что в Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе Воронежской области была объявлена тревога из-за угрозы непосредственного удара беспилотниками.

Губернатор Александр Гусев тогда пояснил, что власти активировали системы оповещения. Чиновник призвал жителей укрыться в помещениях и отойти от окон. Если они заметят дрон, нужно скрыться из зоны его видимости и позвонить по номеру 112.

Ранее над Крымом сбили несколько беспилотников.

