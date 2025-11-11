Московские подростки отравились транквилизаторами, выпив их с пивом прямо в школе

112: в Москве пять подростков попали в больницу, отравившись транквилизаторами

Московские подростки попали в больницу после отравления транквилизатором. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в учебном учреждении на западе города. По данным Telegram-канала, школьники из десятого класса решили выпить лекарство, после чего запили его алкогольным пивом. В результате им понадобилась помощь медиков.

«Предварительно, пять человек госпитализированы в медучреждение», – сообщается в публикации.

На данный момент все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Турции 80 человек попали в больницу после того, как поели на школьном фестивале. После занятий участникам мероприятия предлагали бутерброды с говяжьей колбасой.

Спустя некоторое время пострадавшие стали жаловаться на тошноту и боли в животе.

Ситуация привлекла внимание правоохранителей. Они выясняют, были ли продукты надлежащего качества.

Ранее российская пара отравилась в египетском отеле из-за антисанитарии в столовой.