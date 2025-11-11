На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Московские подростки отравились транквилизаторами, выпив их с пивом прямо в школе

112: в Москве пять подростков попали в больницу, отравившись транквилизаторами
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Московские подростки попали в больницу после отравления транквилизатором. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в учебном учреждении на западе города. По данным Telegram-канала, школьники из десятого класса решили выпить лекарство, после чего запили его алкогольным пивом. В результате им понадобилась помощь медиков.

«Предварительно, пять человек госпитализированы в медучреждение», – сообщается в публикации.

На данный момент все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Турции 80 человек попали в больницу после того, как поели на школьном фестивале. После занятий участникам мероприятия предлагали бутерброды с говяжьей колбасой.

Спустя некоторое время пострадавшие стали жаловаться на тошноту и боли в животе.

Ситуация привлекла внимание правоохранителей. Они выясняют, были ли продукты надлежащего качества.

Ранее российская пара отравилась в египетском отеле из-за антисанитарии в столовой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами