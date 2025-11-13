На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В столице Дагестана произошло массовое отравление граждан

СК РФ организовал проверку в связи с массовым отравлением людей в Махачкале
Shutterstock

Массовое отравление граждан зафиксировали в Махачкале. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Республике Дагестан в Telegram-канале.

Предварительно, 12 ноября в медицинские учреждения Махачкалы обратились несколько человек с симптомами пищевой токсикоинфекции. В том числе были госпитализированы дети.

«Точное число пострадавших устанавливается», — говорится в заявлении.

Из него следует, что на фоне случившегося специалисты провели эпидемиологическое расследование и выяснили, что все пациенты накануне употребляли пищу в одном из местных заведений общественного питания. В связи с этим следователи начали проверку, цель которой заключается в установлении причин и всех обстоятельств произошедшего. Ожидается, что по итогам проверки сотрудники СК примут процессуальное решение.

11 ноября прокуратура Мильковского района Камчатского края сообщила о начале проверки организации школьного питания из-за появления в социальных сетях публикаций о выдаче ученикам хлеба с личинками. В частности, известно, что в столовой средней школы №2 детям подали хлеб с подозрительными «добавками». Учителя уверяли, что это не насекомые, а тмин. Тем не менее школьники сфотографировали хлебобулочные изделия и передали снимки родителям. В ходе выездной проверки специалисты подтвердили, что в хлебе присутствовали посторонние объекты. Аналогичную проверку провели в школе №1, куда также поступила партия некачественных хлебобулочных изделий.

Ранее в Иркутской области произошло массовое отравление роллами.

