В Калининградской области спасли 14 собак, которых хозяин запер в ванной

Психически нездоровый мужчина запер свору собак в квартире под Калининградом
Sophiecat/Shutterstock/FOTODOM

В Калининградской области мужчина держал взаперти в ванной 14 собак. Об этом стало известно изданию «Клопс».

Житель Гусева держал в своей квартире целую свору собак, но в конце октября решил избавиться от животных. О ситуации узнали зоозащитники. Они забрали у хозяина 14 собак, девять из них, вероятно, беременны. Сейчас животные находятся в приюте «Славянское».

«Мужчина, видимо, не совсем здоров психически. Как мне сказали, он практически не выходил из дома, держал собак в замкнутом пространстве, там они плодились и размножались. Отдавая питомцев, странный хозяин восхищался: «Посмотрите, какие они красивые!» Молодые животные более или менее спокойные, не такие пугливые, как взрослые. Те, что постарше, зашуганы: скорее всего, их наказывали, они света белого не видели», — рассказала руководитель приюта Екатерина Ублинская. 

По ее словам, собаки неагрессивные, но на контакт идут плохо. Их нужно приучать к поводку и выгулу. Сейчас волонтеры ищут людей, которые будут готовы не просто взять животных на передержку, а социализировать их. Однако в первую очередь необходимо стерилизовать собак и поставить им необходимые прививки. На это, по предварительным подсчетам, уйдет более 100 тыс. рублей.

«Забрать всех животных у горе-хозяина, к сожалению, не удалось, поэтому в ближайшее время мы ожидаем повторения», — уточнила зоозащитница.

Ранее россиянин-живодер издевался над собакой, подвесив ее на веревке.

