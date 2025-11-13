«Единая Россия» провела диалог с Коммунистической партией Китая

«Единая Россия» и Коммунистическая партия Китая (КПК) последовательно работают в поддержку партнерства и взаимодействия России и Китая. Об этом заявил председатель высшего совета партии Борис Грызлов.

Открывая межпартийный диалог, он зачитал приветствие президента России Владимира Путина участникам.

««Единая Россия» и Коммунистическая партия Китая поддерживают регулярные контакты. Это позволяет обстоятельно обсуждать многие актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обмениваться практическим опытом в сферах партийного строительства, парламентской и законотворческой деятельности, согласовывать и воплощать в жизнь полезные общественно-политические инициативы», — подчеркнул Путин.

Грызлов подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем переживают наилучший период за всю многовековую историю. Особую роль в этом играет дипломатия лидеров обеих стран.

«Важнейшей частью стратегического партнерства России и Китая является эффективная координация внешнеполитических усилий, в том числе в таких международных организациях, как ООН и ее Совет Безопасности, «Группа двадцати», АТЭС, АСЕАН и другие», — сказал он.

В 2026 году планируется обновить Протокол о расширении сотрудничества между партиями. По его словам, он станет «дорожной картой» межпартийного взаимодействия на три года вперед.

Работа также будет продолжена в других направлениях. В частности, активизируется взаимодействие молодежных организаций. Кроме того, планируется развивать контакты между партийными школами и восстановить работу Деловых форумов под эгидой «Единая Россия — КПК».

Заведующий международным отделом КПК Лю Хайсин поблагодарил российскую сторону за организацию диалога и подчеркнул, что доложит Си Цзиньпину о приветственных словах Путина.

«Мы готовы с коллегами из «Единой России» реализовать договоренности лидеров наших стран, обогащать содержание нашего сотрудничества, чтобы поднимать российско-китайские отношения на более высокий уровень», — сказал он.

По его словам, Китай намерен вместе с Россией защищать мировой порядок и способствовать глобальной стабильности.