На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге выставили на продажу самую дорогую «сталинку» страны

Mash: в Петербурге за 1,1 млрд рублей продают пентхаус в доме сталинских времен
true
true
true
close
Телеграм-канал Mash

В Санкт-Петербурге продают самый дорогой объект недвижимости в России стоимостью 1,1 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на продажу выставлен шестикомнатный пентхаус площадью более 600 квадратных метров, расположенный в сталинском доме на Мытнинской набережной. В этих апартаментах панорамные окна, три балкона и четыре санузла. Кроме того, есть подземный паркинг. Вид из окон открывается на Петропавловскую крепость, Дворцовый мост, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и здание биржи.

По данным Mash, владельцем элитной недвижимости является бывший заместитель генерального директора «Алросы» Константин Машинский, который в 2022 году попал под следствие по делу о превышении должностных полномочий. Однако суд закрыл дело, так как Машинский был ранее не судим. Бизнесмен отделался штрафом и возместил ущерб.

До этого в Москве выставили на продажу самую маленькую комнату площадью всего шесть квадратных метров. Она находится в пятикомнатной квартире недалеко от станции метро «Павелецкая». Жилье располагается на первом этаже кирпичного дома, оснащено мебелью и готово к проживанию. Его стоимость оценивается в 3,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что самую дешевую в России квартиру продают в Тамбовской области за 300 тысяч.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами