В Петербурге выставили на продажу самую дорогую «сталинку» страны

В Санкт-Петербурге продают самый дорогой объект недвижимости в России стоимостью 1,1 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на продажу выставлен шестикомнатный пентхаус площадью более 600 квадратных метров, расположенный в сталинском доме на Мытнинской набережной. В этих апартаментах панорамные окна, три балкона и четыре санузла. Кроме того, есть подземный паркинг. Вид из окон открывается на Петропавловскую крепость, Дворцовый мост, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и здание биржи.

По данным Mash, владельцем элитной недвижимости является бывший заместитель генерального директора «Алросы» Константин Машинский, который в 2022 году попал под следствие по делу о превышении должностных полномочий. Однако суд закрыл дело, так как Машинский был ранее не судим. Бизнесмен отделался штрафом и возместил ущерб.

До этого в Москве выставили на продажу самую маленькую комнату площадью всего шесть квадратных метров. Она находится в пятикомнатной квартире недалеко от станции метро «Павелецкая». Жилье располагается на первом этаже кирпичного дома, оснащено мебелью и готово к проживанию. Его стоимость оценивается в 3,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что самую дешевую в России квартиру продают в Тамбовской области за 300 тысяч.