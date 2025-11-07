Найдена самая дешевая квартира в России

ТАСС: самую дешевую в России квартиру продают в Тамбовской области за 300 тысяч

Самая дешёвая квартира без ремонта в России продается в Тамбовской области за 300 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно объявлению на сайте «Циан», однокомнатная квартира площадью 37 кв. м находится в поселке Зеленый Гай. В помещении есть холодная вода и канализация, но отсутствует туалет. Установлены пластиковые окна и новый электрический счетчик, однако требуется ремонт печи.

На втором месте по доступности находится квартира в селе Берендеево Ярославской области за 350 тыс. рублей. Однокомнатная квартира площадью 32,4 кв. м расположена на втором этаже двухэтажного деревянного дома 1970 года постройки. В объявлении отмечается, что жилье нуждается в ремонте, что позволяет владельцу воплотить собственные дизайнерские решения.

Третью позицию занимает квартира за 995 тыс. рублей в деревне Кошелево Талдомского округа Московской области. Ее площадь составляет 34,6 кв. м, и она также требует капитального ремонта. Продается объект срочно.

Генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор» Алла Шинкевич в комментарии ТАСС отметила, что на рынке все еще встречаются квартиры в «тяжелом состоянии» — доведенные владельцами почти до полной разрухи. При этом покупатели ориентируются на экономическую целесообразность: площадь, планировку, потенциал района и размер скидки.

Она добавила, что часто интерес представляют квартиры после пожара или сильного затопления. В таких случаях объем ремонта определяется исходя из состояния жилья: после потопа обычно требуется демонтаж отделки и восстановление инженерных систем, а после пожара работы более масштабные – проверяются перекрытия, усиливаются конструкции, обновляется проводка и вентиляция. По словам эксперта, покупка подобных объектов позволяет сэкономить до 50% от стоимости квартиры, хотя не все продавцы готовы предоставлять скидку.

