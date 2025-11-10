На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдены самые маленькие комнаты, которые продают в России

ТАСС: самую маленькую в России комнату площадью 6 кв. м продают в Москве
avito.ru

За последний год комнаты в России подорожали на 6,1%, при этом спрос на них вырос почти на треть. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным онлайн-площадки, на которой в том числе размещают объявления о недвижимости, самая маленькая комната продается в Москве. Площадь объекта составляет всего 6 кв. метров в пятикомнатной квартире недалеко от станции «Павелецкая». Жилье находится на первом этаже кирпичного дома, оснащено мебелью и готово к проживанию.

На втором месте — комната в четырехкомнатной квартире в Нижнем Новгороде площадью 7,3 кв. м, стоимость которой составляет 700 тыс. рублей. В помещении сделан косметический ремонт.

Третью позицию занимает комната площадью 8 кв. м в деревне Шпаньково Ленинградской области. Она продается за 630 тыс. рублей в трехкомнатной квартире. В объявлении указано, что одна комната закрыта, во второй проживает пара, санузел раздельный, требуется ремонт, собственность зарегистрирована более 10 лет, никто не прописан.

По оценке ведущего аналитика компании «Этажи» Александра Иванова, средняя стоимость квадратного метра в комнатах составляет 88,99 тыс. рублей, что почти в полтора раза ниже, чем в квартирах. Эксперт отметил, что для тех, кто не имеет накоплений, комнаты часто становятся единственным доступным вариантом собственного жилья.

При этом рост цен в сегменте комнат оказался динамичнее, чем на рынке квартир. Если средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла всего на 0,7%, то в комнатах она увеличилась на 6,1%.

Рост спроса аналитик связывает с резким подорожанием аренды за последние годы. В результате комнаты стали приобретать как временное жилье с последующей сдачей в аренду. По его словам, за год объем предложения в сегменте увеличился на 10,1%, а спрос — на 31,7%. При этом дефицита предложений на рынке не наблюдается: оно почти вдвое превышает спрос.

До этого стало известно, что самую дешевую в России квартиру продают в Тамбовской области за 300 тысяч.

