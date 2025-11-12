Российские врачи спасли подростка, который ударился о дно реки и сломал шею

В Коми врачи помогли 16-летнему юноше, который был парализован после перелома шейных позвонков. Об этом рассказали в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ).

В июле 2024 года Матвей Попов сломал два шейных позвонка, когда купался. Мальчик не помнил, как друзья вытащили его из воды, но, очнувшись на берегу, понял, что не может пошевелиться. Пострадавшего экстренно госпитализировали в РДКБ и ту же ночь провели ему сложную операцию по удалению костных осколков и освобождению сдавленного спинного мозга.

После операции пациент был переведен в реанимацию, а затем — в отделение нейрохирургии. Реабилитацию начали с восстановления подвижности суставов, регулярно делали ему массаж, чтобы предотвратить контрактуры и пролежни.

«Первое время я не мог держать ложку и вилку, и не мог шевелиться», — рассказывает Матвей.

Примерно через четыре с половиной месяца начала возвращаться чувствительность, а затем и двигательная активность. По словам врача Михаила Прошутинского, динамика положительная, а участие самого пациента в процессе восстановления оказалось важной составляющей успеха.

Сам Матвей говорит, что после случившегося научился ценить свое здоровье по-настоящему.

