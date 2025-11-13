На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская пенсионерка за час отдала мошенникам 3 млн рублей, которые копила годами

«КП»: в Братске пенсионерка за час отдала мошенникам 3 млн рублей
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Братске пожилая женщина копила сыну на квартиру и за час отдала эти деньги мошенникам. Об этом со ссылкой на МВД России «Братское» сообщает irk.kp.ru.

Все началось с телефонного звонка пенсионерке, в котором неизвестная, представившаяся «сотрудницей Пенсионного фонда», сообщила о том, что горожанке якобы нужно пересчитать пенсию. Пожилая женщина продиктовала аферистке код из СМС.

После этого злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников Центробанка и следователя, сообщили ей о якобы оформленных на ее имя кредитах и готовящемся обыске. Под предлогом спасения денег преступники убедили женщину отправить все сбережения на «безопасный счет».

Пенсионерка в течение часа перевела мошенникам почти 3 млн рублей, которые годами копила на покупку квартиры для сына. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее пожилая медработница из Хабаровска отдала мошенникам 12 млн рублей.

