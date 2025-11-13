Пожилая медработница из Хабаровска отдала мошенникам 12 млн рублей

В Хабаровске 61-летняя медработница поверила мошенникам и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что пожилой жительнице города позвонили с неизвестного номера и сообщили о необходимости смены домофона. Женщина назвала незнакомцам код из СМС-сообщения.

Затем ей начали звонить другие мошенники, выдававшие себя за сотрудников различных ведомств. Они утверждали, что на ее имущество якобы оформлена нотариальная доверенность, и убедили перевести все сбережения на «безопасный счет» для их «сохранения».

Горожанка поверила злоумышленникам и перевела через банкоматы около 12 млн рублей личных накоплений на их счета. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

