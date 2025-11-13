Суд оштрафовал РЖД за утечку базы сотрудников на более 17 млн строк

Арбитражный суд Москвы оштрафовал АО «РЖД» на 150 000 рублей за нарушение закона о персональных данных. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile. Заявление о привлечении компании к административной ответственности поступило от Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.

«Роскомнадзором в ходе мониторинга сети Интернет установлен факт размещения базы данных, содержащей, предположительно, сведения о работниках ОАО «РЖД» (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, должность, место работы) более 17 млн строк», — говорится в решении суда.

В РКН предположили, что утечка личной информации о сотрудниках произошла случайно или по вине злоумышленников, но в компании эту версию опровергли. Там заявив, что «компьютерные атаки, а также доступ неустановленных лиц к информационным системам ОАО «РЖД» не зафиксированы». В то же время компания не доказала, что приняла все меры по защите персональных данных.

Решение не вступило в законную силу и еще может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.

