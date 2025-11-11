Умер заслуженный журналист России Александр Нечаев

В Москве на 70-м году жизни скончался заслуженный журналист России Александр Нечаев. Об этом пишет ТАСС, в котором он проработал более 47 лет.

В агентстве отметили, что Нечаев умер после тяжелой болезни. Однако других подробностей раскрывать не стали.

Журналист пришел в ТАСС в 1978 году. В 1991 году он возглавил английскую редакцию ГРИДЗ, а три года спустя стал первым заместителем главного редактора. В 1994 году Нечаева назначили на должность главного редактора Агентства мировой службы ТАСС, которая занималась переводом и распространением новостей на иностранных языках.

Во время войны в Югославии журналист дважды был в командировках в Косово и Белграде. В 2012 году его направили на работу в ЮАР, там он возглавил представительство ТАСС в Претории. В последние годы Александр Нечаев также активно работал над наполнением новостями военной ленты ТАСС на английском языке, в том числе публиковал материалы о действиях Вооруженных сил России в зоне спецоперации. Кроме того, он писал об отечественных военных разработках, учениях и международном военно-техническом сотрудничестве.

До этого в Москве на 34-м году жизни умерла журналист, работавшая в «Ленте.ру» и «Известиях», Мария Фролова. О ее смерти сообщил супруг Алексей Стейнерт. Причину смерти он раскрывать не стал.

Ранее умер экс-главред «Известий» Иван Лаптев.