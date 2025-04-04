Учительница совратила подростка и попросила его расправиться с ее мужем

Педагог из США соблазнила подростка, чтобы заставить его расправиться с ее мужем

В США учительницу обвинили в совращении несовершеннолетнего и склонении его к тяжкому преступлению. Об этом сообщает New York Post.

По данным полиции штата Кентукки, 27-летняя Елена Бардин из округа Адэр работала в местном центре содержания под стражей для несовершеннолетних.

Ее арестовали после того, как в ходе планового обыска в комнате одного из заключенных были обнаружены «письма и откровенные материалы», которые отправила Бардин. Правоохранители нашли доказательства того, что женщина подвергла юношу, чей точный возраст неизвестен, «незаконному сексуальному контакту».

Однако это не самое серьезное обвинение в ее адрес. Полиция получила информацию о том, что американка подстрекала мальчика к расправе над собственным мужем. Подростку пока не предъявляли никаких обвинений.

Ранее одержимая школьником учительница отправила ему 25 000 сообщений и изнасиловала.