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Учительница совратила подростка и попросила его расправиться с ее мужем

Педагог из США соблазнила подростка, чтобы заставить его расправиться с ее мужем
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Adair County Regional Jail

В США учительницу обвинили в совращении несовершеннолетнего и склонении его к тяжкому преступлению. Об этом сообщает New York Post.

По данным полиции штата Кентукки, 27-летняя Елена Бардин из округа Адэр работала в местном центре содержания под стражей для несовершеннолетних.

Ее арестовали после того, как в ходе планового обыска в комнате одного из заключенных были обнаружены «письма и откровенные материалы», которые отправила Бардин. Правоохранители нашли доказательства того, что женщина подвергла юношу, чей точный возраст неизвестен, «незаконному сексуальному контакту».

Однако это не самое серьезное обвинение в ее адрес. Полиция получила информацию о том, что американка подстрекала мальчика к расправе над собственным мужем. Подростку пока не предъявляли никаких обвинений.

Ранее одержимая школьником учительница отправила ему 25 000 сообщений и изнасиловала.

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