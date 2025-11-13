В клинике Рошаля рассказали о состоянии мальчика, которому оторвало пальцы руки

Девятилетний школьник, пострадавший при взрыве СВУ в Красногорске Московской области, находится в стабильном состоянии. Об этом рассказала главный врач клиники им. Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко, комментируя данные СМИ о ребенке, сообщает минздрав региона.

По ее словам, за сегодня ребенка осматривали несколько раз, а утром была большая перевязка.

«Раны спокойные. Он в интенсивной терапии, где и был. Это необходимо для того, чтобы все специалисты могли контролировать его состояние и вовремя давать обезболивающие препараты. Потому что, конечно, такая травма, как у Глеба вызывает очень выраженный болевой синдром», — сказала она.

Директор медицинского учреждения отметила, что перевязки мальчику проводят под седацией. Раны в нормальном состоянии, без признаков воспалительного процесса, добавила Шаповаленко.

Доктора постоянно находятся на связи с мамой Глеба. Директор центра им. Рошаля призвала доверять только проверенной информации.

Ранее ветеран «Альфы» дал совет родителям в связи с произошедшим в Красногорске.