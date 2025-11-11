На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Камчатская прокуратура начала проверку школ после жалоб на хлеб с личинками

Caftor/Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура Мильковского района Камчатки начала проверку организации школьного питания после публикаций в соцсетях о хлебе с личинками. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В сообщениях отмечалось, что в столовой средней школы №2 детям подали хлеб с подозрительными «добавками». Учителя утверждали, что это не насекомые, а тмин, однако школьники сфотографировали еду и передали снимки родителям.

Прокуратура уточнила, что выездная проверка подтвердила наличие посторонних объектов в хлебе. Аналогичная проверка была проведена и в школе №1, куда также поступила партия некачественного хлебобулочного изделия. Из обеих школ изъяли сомнительные партии продукции.

Совместно со специалистами территориального управления Роспотребнадзора прокуроры изучают все обстоятельства произошедшего, чтобы оценить качество и безопасность школьного питания.

До этого в Хабаровске произошло массовое отравление детей школьной едой. К врачам за помощью в связи с возникшими симптомами кишечной инфекции обратились 25 учащихся . Никому из них госпитализация не потребовалась.

Ранее прокуратура начала проверку в школе, где установили разделяющие детей таблички.

