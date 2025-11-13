На Урале директор школы заподозрил учеников в экстремистских наклонностях

В Екатеринбурге директор лицея заподозрил учеников в экстремистских наклонностях

В Екатеринбурге директор лицея №173 заподозрил учеников в экстремистских наклонностях. Об этом пишет издание «ЕАН».

По данным СМИ, часть школьников пришли на занятие не в форме, таким способом выразив протест относительно увольнения завуча. Родители лицеистов рассказали, что 12 ноября директор Илья Смирнов лично проверил соответствие внешнего вида детей правилам учебного заведения.

В своем обращении директор лицея связывает отказ детей надевать форму с неким влиянием извне. Также Смирнов обратил внимание родителей на поведение учащихся.

«Поддерживая неподобающее поведение, они [родители] могут непреднамеренно способствовать развитию экстремистских взглядов, нарушая установленные в уставе школы правила о форме одежды», — говорится в обращении главы лицея.

Смирнов добавил, что лицей продолжает работу в штатном режиме.

