Калининградская студентка «подтвердила зачетку» за 11 млн рублей

В Калининграде 20-летняя студентка доверилась мошенникам и потеряла крупную сумму денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что девушке в мессенджере пришло сообщение с просьбой подтвердить зачетную книжку. Злоумышленники обманом получили код из СМС и доступ к ее личному кабинету на портале «Госуслуг». Затем ей начали звонить лжепредставители госорганизаций, которые обвинили студентку в переводе денег на иностранные счета и угрожали уголовным делом за спонсирование недружественной страны.

Мошенники запретили ей рассказывать кому-либо о «проверке» и убедили «задекларировать» все сбережения. Девушка поверила аферистам, сняла все деньги со счетов и передала 11 млн рублей лжесиловику. Взамен ей дали липовый документ о декларировании. Студентка поняла, что ее обманули, лишь после разговора с подругой. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее российская семья отдала мошенникам 21 млн рублей.