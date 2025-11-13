Машинистка трамвая уснула в кабине и разогнала состав с пассажирами до 80 км/ч

В Сан-Франциско пассажиры переполненного двухвагонного трамвая пришли в панику, когда машинистка заснула за пультом управления и поезд разогнался до скорости 80 км/ч, пишет Daily Star.

Инцидент произошел на крутом повороте, оставив пассажиров в шоке: многие падали на пол, кричали о помощи и пытались удержаться.

По словам очевидцев, машинистка сидела на своем месте и никак не реагировала, пока поезд резко ускорялся. Внезапный толчок разбудил ее, после чего она смогла восстановить контроль и остановить трамвай, прося пассажиров «расслабиться».

По данным СМИ, одна женщина получила сотрясение мозга. Metropolitan Transportation Authority (MTA) позже подтвердила, что происшествие произошло из-за усталости машиниста. Агентство отметило, что поезд испытал «неожиданные толчковые движения на кривой при чрезмерной скорости» и что несколько пассажиров были сбиты с ног.

Машинистка была переведена на должность водителя автобуса, а директор MTA охарактеризовал инцидент как «неприемлемый», подчеркнув, что «безопасность всегда является нашим главным приоритетом».

Ранее в Словакии уволили ответственных за пассажирские перевозки после крушения поездов.