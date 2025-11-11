На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Словакии уволили ответственных за пассажирские перевозки после крушения поездов

Минтранс Словакии: руководство компании ZSSK уволено после крушения поездов
true
true
true
close
Yannik Photography/Shutterstock/FOTODOM

Руководство словацкой государственной компании ZSSK, отвечающей за пассажирские железнодорожные перевозки, отправлено в отставку после двух инцидентов с крушениями поездов. Об этом сообщил министр транспорта Словакии Йозеф Раж в видеообращении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Руководство ZSSK уволено. С сегодняшнего дня назначено новое руководство», — заявил он.

По его словам, пост генерального директора компании заняла Ивана Пиньосова — опытный управленец, ранее работавшая в сфере железнодорожных перевозок.

Столкновение двух поездов рядом со столицей Словакии произошло 9 ноября. По предварительным данным, один из машинистов мог не среагировать на «красный» цвет светофора. В результате крушения в местные больницы были доставлены 79 человек. По словам словацкого премьер-министра Роберта Фицо, причиной крушения стал человеческий фактор.

Он подчеркнул, что минтрансу республики поручено отстранить руководство госкорпорации, ответственной за пассажирские перевозки.

13 октября аналогичный инцидент произошел близ другого города Словакии, Рожнява. По данным МВД республики, в результате столкновения двух поездов были ранены 20 человек.

Ранее грузовой поезд столкнулся со встречным составом в Амурской области.

