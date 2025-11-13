На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Единая Россия» предложила увеличить финансирование общества глухих

Михаил Терентьев: необходимо увеличить финансирование общества глухих
Партия «Единая Россия»

«Единая Россия» предложила правительству увеличить финансирование всероссийского общества глухих и издательств, которые выпускают литературу для слепых, заявил зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делаем ветеранов Михаил Терентьев.

Он отметил, что все поправки, которые внесла партия, направили на реализацию народной программы.

«В следующем году всероссийскому обществу глухих исполняется 100 лет. Мы уверены в эффективности реализации всех намеченных ими мероприятий», — сказал он.

Также Терентьев отметил, что еще одна поправка касается интеграции инвалидов по зрению и издательств, которые выпускают литературу для них.

«Эти издания потом распространяются примерно в 100 специализированных школ. Также литература направляется в специализированные библиотеки», — подчеркнул Терентьев.

