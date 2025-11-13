Нутрициолог назвал продукты, стимулирующие работу мозга

Продукты, содержащие флавоноиды (группа веществ с широким спектром действия), стимулируют мозговую деятельность. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал нутрициолог Роман Пристанский.

«Они в основном содержатся в ягодах, и это маленький ключик к некоторым процессам нашего организма. Польза любых флавоноидов для организма — активное антиоксидантное действие. То есть там содержится вещество, которое защищает нас от окислительного стресса», — пояснил специалист.

Также флавоноиды содержит красное вино, однако его польза нивелируется вредом алкоголя. Поэтому лучше сделать выбор в пользу ягод, добавил он.

Врач-невролог, заведующая Отделением неврологии для больных с нарушениями мозгового кровообращения Пироговского центра Астанда Мушба до этого перечислила продукты, которые, наоборот, вредят мозгу.

По ее словам, питание, богатое трансжирами или насыщенными жирами ведет к увеличению риска развития деменции, вследствие отложения холестерина. Трансжиры активно используются в приготовлении продуктов быстрого питания, жареной пищи, закусок, выпечки.

Ранее ученые назвали продукт, улучшающий работу сосудов головного мозга.