На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нутрициолог назвал продукты, стимулирующие работу мозга

Нутрициолог Пристанский: ягоды стимулируют работу мозга
true
true
true
close
Depositphotos

Продукты, содержащие флавоноиды (группа веществ с широким спектром действия), стимулируют мозговую деятельность. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал нутрициолог Роман Пристанский.

«Они в основном содержатся в ягодах, и это маленький ключик к некоторым процессам нашего организма. Польза любых флавоноидов для организма — активное антиоксидантное действие. То есть там содержится вещество, которое защищает нас от окислительного стресса», — пояснил специалист.

Также флавоноиды содержит красное вино, однако его польза нивелируется вредом алкоголя. Поэтому лучше сделать выбор в пользу ягод, добавил он.

Врач-невролог, заведующая Отделением неврологии для больных с нарушениями мозгового кровообращения Пироговского центра Астанда Мушба до этого перечислила продукты, которые, наоборот, вредят мозгу.

По ее словам, питание, богатое трансжирами или насыщенными жирами ведет к увеличению риска развития деменции, вследствие отложения холестерина. Трансжиры активно используются в приготовлении продуктов быстрого питания, жареной пищи, закусок, выпечки.

Ранее ученые назвали продукт, улучшающий работу сосудов головного мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами