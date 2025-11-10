Россиянам назвали продукты, которые вредят здоровью мозга

Невролог Мушба: употребление продуктов с трансжирами может привести к деменции

Регулярные перекусы продуктами быстрого питания и употребление сладких напитков могут навредить здоровью мозга и повысят риск развития деменции. Об этом в разговоре с kp.ru предупредила врач-невролог, заведующая Отделением неврологии для больных с нарушениями мозгового кровообращения Пироговского центра Астанда Мушба.

«Употребление продуктов содержащих трансжиры или насыщенные жиры ведет к увеличению риска развития деменции, вследствие отложения холестерина. Трансжиры активно используются в приготовлении продуктов быстрого питания, жареной пищи, закусках, выпечках», — объяснила специалист.

По ее словам, чрезмерное употребление соли, которая также содержится в перечисленных продуктах, увеличивает риск развития заболеваний мелких сосудов мозга и гипертонии. Таким образом, в будущем может произойти инсульт или развиться деменция.

Минимизировать риск столкнуться с этими нарушениями поможет правильное питание. Врач посоветовала включить в свой рацион мясо, морепродукты, яйца, сыры, кисломолочные продукты, а также свежие фрукты и овощи. По словам эксперта, такое сбалансированное питание, включающее в себя продукты, богатые витаминами и микроэлементами, помогает поддерживать здоровье мозга и замедлить возрастные изменения.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский до этого раскрыл, что чай с малиновым вареньем не является лекарством от простуды. По его словам, ягоды при варке теряют значительную часть своих полезных свойств.

