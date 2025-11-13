Суд вынес приговор фигурантам дела о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде

Фигурантов дела о взрыве пиротехники в Подмосковье приговорили к срокам до 5 лет

Трое фигурантов дела о взрыве на складе пиротехники «Пиро-росс» в Сергиевом Посаде, произошедшем в августе 2023 года, получили тюремные сроки от 4,5 до 5 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную городским судом.

Согласно решению суда, технический директор компании «Пиро-росс» Сергей Чанкаев приговорен к 5 годам лишения свободы. Генеральный директор ООО «Залп» Александр Варенов и его заместитель по производству Олег Юров получили по 4 года и 6 месяцев тюремного заключения каждый. В ходе судебных прений прокурор настаивал на более суровых наказаниях, требуя для подсудимых от 5,5 до 6,5 лет лишения свободы.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода, где располагались производство и склад пиротехники ОАО «Пиро-росс», прогремел 9 августа 2023 года. Мощная взрывная волна нанесла ущерб жилым домам и социальным учреждениям, выбив стекла на нескольких улицах. В результате десятки людей получили ранения, девять из них не выжили. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. Потерпевшими в деле о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде признаны Троица-Сергиева лавра, а также УВД по Сергиево-Посадскому городскому округу.

