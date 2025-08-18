На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Таиланде мужчина спас кота, сделав ему массаж сердца

SCMP: таец сделал массаж сердца кошке, которую ударило током, и спас ее
true
true
true
close
Bright TV

В Таиланде мужчина спас кошку, пострадавшую от удара током, проведя ей сердечно-лёгочную реанимацию, пишет South China Morning Post.

Как рассказали очевидцы, кошка потеряла сознание после того, как забралась на электрический столб. Мужчина сделал животному массаж сердца, удерживая одной рукой за шею и надавливая другой на боковую часть тела. Спустя несколько секунд питомица пришла в себя.

Позже выяснилось, что спаситель работает помощником ветеринара в клинической больнице при Университете Касетсарт в Бангкоке. По его словам, он приехал на место после того, как об инциденте сообщила его дочь. Там он увидел, что другой человек пытался реанимировать животное, но делал это неправильно.

После восстановления сознания кошка тяжело дышала, и таец отвез ее в ветеринарную больницу. История вызвала широкий отклик в сети. Пользователи благодарили мужчину за спасение животного, а хозяева кошки признали, что после происшествия дополнительно обезопасили окна и двери, чтобы исключить повторение подобных случаев.

Ранее курьер спас кошку во время пожара и стал героем в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами