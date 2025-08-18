В Таиланде мужчина спас кота, сделав ему массаж сердца

В Таиланде мужчина спас кошку, пострадавшую от удара током, проведя ей сердечно-лёгочную реанимацию, пишет South China Morning Post.

Как рассказали очевидцы, кошка потеряла сознание после того, как забралась на электрический столб. Мужчина сделал животному массаж сердца, удерживая одной рукой за шею и надавливая другой на боковую часть тела. Спустя несколько секунд питомица пришла в себя.

Позже выяснилось, что спаситель работает помощником ветеринара в клинической больнице при Университете Касетсарт в Бангкоке. По его словам, он приехал на место после того, как об инциденте сообщила его дочь. Там он увидел, что другой человек пытался реанимировать животное, но делал это неправильно.

После восстановления сознания кошка тяжело дышала, и таец отвез ее в ветеринарную больницу. История вызвала широкий отклик в сети. Пользователи благодарили мужчину за спасение животного, а хозяева кошки признали, что после происшествия дополнительно обезопасили окна и двери, чтобы исключить повторение подобных случаев.

Ранее курьер спас кошку во время пожара и стал героем в соцсетях.