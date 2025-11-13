На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам дали простые советы, как сохранять ясность ума

Нутрициолог Пристанский: для здоровья мозга необходимы вода и физнагрузки
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы сохранить память и ясность ума на долгие годы, необходимо придерживаться нескольких простых правил. О них в беседе с «Радио 1» рассказал нутрициолог Роман Пристанский. В первую очередь, по его словам, важно контролировать водно-солевой баланс.

«Чем наша кровь гуще, тем хуже она поступает в мелкие капилляры, сосуды и так далее. Поэтому полтора-два литра воды в день желательно выпивать», — объяснил специалист.

Кроме того, он посоветовал добавить в рацион орехи, поскольку они богаты незаменимыми жирами, а также употреблять больше фруктов и ягод.

Не стоит забывать и о регулярных физических нагрузках, особенно тем, кто работает сидя. Движение улучшает кровообращение и влияет на качество питания мозга кислородом, добавил Пристанский.

Врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев до этого предупреждал о риске «отупеть» из-за короткометражек в смартфоне.

По его словам, зависимость от гаджетов сильно ухудшает как физическое, так и ментальное здоровье пользователей. Особенно вредно «залипание» в просмотре коротких видео — это приводит к атрофии коры головного мозга и буквально «разглаживает» извилины серого вещества.

Ранее россиянам назвали продукты, которые вредят здоровью мозга.

