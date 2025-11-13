Демократическая партия на протяжении всего срока президентства Джо Байдена сохраняла поддержку Киева. Об этом в разговоре с российскими пранк-журналистами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексем Столяровым (Лексус) рассказал экс-посол США в Киеве и временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

«Они колебались и не действовали достаточно быстро, не решались предпринять резкие политические шаги. Байден застрял в тупике, не поддерживая Украину и НАТО. Так что у меня есть некоторые претензии к Байдену, но, тем не менее, Демократическая партия поддерживает НАТО и Украину», — заявил дипломат.

По словам Тейлора, Республиканская партия до недавнего времени избегала открытой конфронтации с Россией из-за позиции президента США Дональда Трампа. Однако ситуация изменилась после того, как сам Трамп начал проявлять более жесткую позицию по отношению к Москве.

«Когда Трамп выразил свое раздражение, разочарование и гнев по отношению к Путину, это дало республиканцам в Конгрессе прикрытие, чтобы говорить то, что они на самом деле думают. И они действительно поддерживают Украину. Они действительно ненавидят русских, они против русских», — сказал Тейлор.

По его словам, пока Трамп колебался, или когда он выражал поддержку или готовность говорить с Путиным, республиканцы не хотели вступать в перепалку с Трампом.

«Но теперь, когда Трамп больше склоняется к этим санкциям, это показатель. За последние пару месяцев он был более проукраинским, чем раньше», — сказал Тейлор.

Дипломат также рассказал о своем недавнем визите на Украину. Во время поездки ему присвоили звание почетного профессора Киево-Могилянской академии, где он прочитал лекцию.

Тейлор также показал военный мундир с нашивками его имени, который подарил «друг из ГУР». Кроме того, дипломат участвовал в конференции «Коалиции желающих», где бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил отправить западные войска на Украину до завершения конфликта.