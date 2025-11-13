На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-посол США рассказал Вовану и Лексусу о сдвиге в позиции Трампа по Украине

Бывший дипломат США рассказал о поддержке Украины внутри американской политики
true
true
true
close
РИА «Новости»

Демократическая партия на протяжении всего срока президентства Джо Байдена сохраняла поддержку Киева. Об этом в разговоре с российскими пранк-журналистами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексем Столяровым (Лексус) рассказал экс-посол США в Киеве и временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

«Они колебались и не действовали достаточно быстро, не решались предпринять резкие политические шаги. Байден застрял в тупике, не поддерживая Украину и НАТО. Так что у меня есть некоторые претензии к Байдену, но, тем не менее, Демократическая партия поддерживает НАТО и Украину», — заявил дипломат.

По словам Тейлора, Республиканская партия до недавнего времени избегала открытой конфронтации с Россией из-за позиции президента США Дональда Трампа. Однако ситуация изменилась после того, как сам Трамп начал проявлять более жесткую позицию по отношению к Москве.

«Когда Трамп выразил свое раздражение, разочарование и гнев по отношению к Путину, это дало республиканцам в Конгрессе прикрытие, чтобы говорить то, что они на самом деле думают. И они действительно поддерживают Украину. Они действительно ненавидят русских, они против русских», — сказал Тейлор.

По его словам, пока Трамп колебался, или когда он выражал поддержку или готовность говорить с Путиным, республиканцы не хотели вступать в перепалку с Трампом.

«Но теперь, когда Трамп больше склоняется к этим санкциям, это показатель. За последние пару месяцев он был более проукраинским, чем раньше», — сказал Тейлор.

Дипломат также рассказал о своем недавнем визите на Украину. Во время поездки ему присвоили звание почетного профессора Киево-Могилянской академии, где он прочитал лекцию.

Тейлор также показал военный мундир с нашивками его имени, который подарил «друг из ГУР». Кроме того, дипломат участвовал в конференции «Коалиции желающих», где бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил отправить западные войска на Украину до завершения конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами