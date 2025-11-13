Врач использовал телефон для съемки женских интимных мест во время осмотров

В США врач тайно снимал интимные женские места во время приемов

Американского военного врача, работавшего в медицинском центре армии США Tripler в Гонолулу, обвинили в тайной видеосъемке женщин во время интимных осмотров, пишет Daily Star.

По данным иска, поданного в суд штата Техас, гинеколог Блейн Макгроу якобы снимал своих пациенток на телефон, запрещая при этом их партнерам находиться в кабинете во время приема, чтобы женщины «оставались уязвимыми».

Жалобы на врача, как утверждают истцы, начали поступать еще в 2019 году, однако руководство военного госпиталя якобы проигнорировало предупреждения и позволило медику продолжать практику. Позже Макгроу был переведен в Армейский медицинский центр имени Карла Р. Дарнелла в Техасе, где, по словам адвокатов, также поступали аналогичные жалобы.

Адвокат Эндрю Кобос заявил, что «это не единичный случай, а системная проблема, которая стала возможной из-за халатности руководства». Он подчеркнул, что «этих женщин подвел не только один врач, но и система, призванная их защищать».

В настоящее время Макгроу отстранен от работы, а военная полиция проводит расследование дела.

Ранее в Австрии врач взял в рот грудь пациентки и объяснил это научным экспериментом.