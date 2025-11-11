На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач, взявший в рот грудь пациентки, объяснил свой поступок

В Австрии врач взял в рот грудь пациентки и объяснил это научным экспериментом
Shutterstock

В Австрии 44-летний физиотерапевт предстал перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в одной из клиник Инсбрука. Женщина пришла на прием к знакомому врачу по поводу боли в шее и спазмов во время менструации. Вместо того, чтобы проконсультировать пациентку по ее проблемам, специалист, по информации издания, занимался ее грудью, в которую женщина вставила импланты. Он трогал пациентку за грудь, а также взял сосок в рот, как утверждала потерпевшая.

«Это было академическое исследование. В тот момент я не воспринимал ее как пациентку, а скорее как просто знакомую. Кроме того, перед тем, как сделать это, я спросил разрешения», — оправдался медик.

Суд счел заявления пациентки «неправдоподобными» и оправдал врача. В ходе разбирательства было доказано, что пациентка добровольно снимала бюстгальтер во время обследования.

Ранее во Франции арестовали врача, трогавшего грудь пациенток под предлогом осмотра.

